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"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي متواصل ومكثف لعدة مواقع داخل قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:03 م
"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي متواصل ومكثف لعدة مواقع داخل قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "قصف إسرائيلي متواصل ومكثف لعدد من المواقع داخل قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.

 

 







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