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الفصائل الفلسطينية تدمر دبابتين وجرافة إسرائيلية في بيت حانون ولاهيا

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:36 ص
الفصائل الفلسطينية تدمر دبابتين وجرافة إسرائيلية في بيت حانون ولاهيا تدمر دبابة- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا، خلال اشتباكات ليلية وقعت فجر السبت.

وأعلنت الفصائل في بيان، أنها استهدفت 7 آليات عسكرية للقوات الإسرائيلية في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "قوات من الجيش والشاباك قضت الليلة على عدد من المسلحين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس"، وفق تعبيره.

ولليوم الـ43 على التوالي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث تستمر قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، وقصف القطاع وقتل الأطفال والنساء واعتقال الشبب في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

 







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