اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصليب الأحمر الكندى يقدم 71 مولدا كهربائيا لأوكرانيا

السبت، 18 نوفمبر 2023 06:08 م
الصليب الأحمر الكندى يقدم 71 مولدا كهربائيا لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 سلمت جمعية الصليب الأحمر الكندي، 71 مولدًا كهربائيا وأربع غلايات معيارية إلى منطقة تشيركاسى فى أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى تشيركاسي، إيهور تابوريتس، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ إنه "بمساعدة جمعية الصليب الأحمر الكندي، تلقينا أيضًا 71 مولدًا بقدرات مختلفة لمنشآت البنية التحتية لدينا، وأربع غلايات معيارية".


وأضاف: "هؤلاء هم أصدقاؤنا الحقيقيون. لقد كان لدينا بالفعل عدد من المشاريع الناجحة المشتركة، والتى هى قيد التنفيذ فى المنطقة مثل الفرق طبية متنقلة لتقديم المساعدة للمقيمين فى المستوطنات النائية؛ الرعاية المنزلية للمحتاجين؛ والدعم النفسى والاجتماعي".

 

 







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