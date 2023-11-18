اليوم السابع
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الشركة الوطنية للثروة السمكية تنظم المؤتمر السنوى للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:59 م
الشركة الوطنية للثروة السمكية تنظم المؤتمر السنوى للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى

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استمراراً لدور مصر الفاعل فى دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئية والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئى وفقاً للمعايير الدولية، نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوى لمنظمة "ICCAT" فى دورته الثامنة والعشرين الذى ينعقد خلال الفترة من 11- 20 نوفمبر بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمخزون السمكى ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطى والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التى تسهم فى مجابهة الصيد الجائر والتى من شأنها أن تؤدى إلى إنخفاض المخزون السمكى والعمل على إستدامته للأجيال القادمة .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على إستدامتها فى إطار العمل الدولى لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المتسدامة للأمم المتحدة  .
 
 






الثروة السمكية

القوات المسلحه

الجيش المصرى

الامم المتحده




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