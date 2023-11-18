السجن 5 سنوات لسيدتين لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 30046 لسنة 2022 جنايات، تبين من التحقيقات، أنه على إثر بلاغ مفاده قيام كل من " ع.ع.ال" عاملة ، و" غ.ع.ال" ربة منزل، بالتحفظ عليهم لقيامهما بالشروع في سرقة منقولات من داخل سيارة أحد الأشخاص، وتمكن من ضبطهما واقتيادهما الي ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30046 جنح المنتزة ، وتبين قيام المتهمتان بالاشتراك في تزويرا معنويا في محررات رسمية وهي محضر الشرطة ،بان أدلت المتهمة الأولي بمحضر الشرطة باسم مغاير عن اسمها الحقيقي وقامت بالتوقيع بذلك الاسم المستعار ، وادعت زورا أنها نجلة خالة المتهمة الثانية، وذلك خلاف الحقيقة ، كما أكدت المتهمة الثانية صحة ما أدلت به المتهمة الأولي من معلومات مزورة، وذلك تجنبا لتنفيذ حكما غيابيا بالحبس سابق ضدها في جنحة ضرب ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي، قررت إحالتهما الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة