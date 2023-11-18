السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالتجمع

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة قنديل، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن في التجمع، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة الشروع شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه، بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه، بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا إياه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ولسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي فشلت عملية السرقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية الشهود الشاهد الأول المجني عليه شهد أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم باشهار سلاح أبيض في وجه المجني عليه، وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب و أثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه، وأثناء ذلك حضرالشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه الشاهد الثاني ضابط بقسم شرطة التجمع، شهد أنه حال مروره بدائرة القسم أبصرالمتهم متحفظا عليه من قبل الأهالي محرزا للسلاح الأبيض وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.