السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.



صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وتعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2023 قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1884 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين محمد ج م ع م أ ن، 27 سنة، عامل تصليح إطارات سيارات، ومحمود م ف ع، 36 سنة، عامل، مقيمان بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزة الأول 21 قطعة من مخدر الحشيش، وبحوزة الثاني 3 قطع، باجمالي وزن 2 كيلو و340 جرام حشيش، وذلك بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.



