اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى قنا

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:38 م
السجن المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى قنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار المستشار أحمد صهيب محمد وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد عمر، وأمناء السر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة شكيل عصابي، تخصص في السرقة بالإكراه، بالسجن المشدد والغرامة بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 17 يونيو من عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين مبارك.ع.م.م، وشهرته بلية، 30 عاما، سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة، وأحمد.ع.أ.م، يبلغ من العمر 30 عاما، سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة، وعبدالله.م.س، يبلغ من العمر 23 عاما، سبق اتهامه في 9 قضية متنوعة،  فاطمة تبلغ من العمر 33 عاما، سبق اتهامها في قضية مخدرات، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه باستدراج الضحايا.
 
تم إحالة القضية برقم 2736 لسنة 2022 إداري قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع حضوريا وعلى المتهم الثاني غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه، ومعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة حيازة المخدرات.
 
 
 
 
 






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