السجن المشدد 10 سنوات لمتهم والحبس سنتين لآخرين بتهمة قتل مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ج.م" بالسجن المشدد 10 سنوات ، كما عاقبت المتهمين "خ.ج" و"ى.م" بالحبس سنتين لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.م.ح" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم وسنجه وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وسنجه حتى سقط على الارض ولقى مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.