الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة بالمنشآت الصحية

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى زيادة إجمالى إيرادات النشاط الطبى للهيئة العامة للرعاية الصحية بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضى، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضى، كما أشار إلى ارتفاع العوائد الدولارية من السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%، متابعًا أنه نستهدف حصول المجمع الطبى فى الإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، على الاعتماد الدولى لمضاعفة التعاقدات التأمينية الأجنبية.

وتابع السبكي: أن الموقف المالى لهيئة الرعاية فى تحسن مستمر نتيجة النظام والفكر الإدارى والمالى المتطور الذى تدار به، مؤكدًا الحرص على تكامل الأنظمة التشغيلية بالهيئة لتحقيق التميز التشغيلى والنمو المستدام والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، منوهًا إلى المستهدفات والبرامج المستقبلية لهيئة الرعاية والتى تشمل استكمال التميز التشغيلى باحترافية وجدارة إكلينيكية، وتنمية إدارة دورة الإيرادات، وتعزيز الصحة الرقمية، وتنمية السياحة العلاجية، وتعزيز التحول الأخضر للرعاية الصحية، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية بالمُضى قُدمًا نحو تأهيل المنشآت الصحية للاعتمادات الدولية، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى مشاركة هيئة الرعاية الصحية بعدد 125 سرير موزعة بين مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، لاستقبال الحالات الحرجة والأكثر خطورة ضمن خطة وزارة الصحة لإدارة أزمة غزة، واستقبال المصابين والجرحى من الجانب الفلسطينى، متابعًا ننفذ توجيهات القيادة السياسية ولجنة إدارة الأزمة ببذل كل الجهد لضمان توفير خدمات ورعاية صحية عالية الجودة لعلاج مصابى غزة بأعلى مستويات الجودة فى الخدمة المقدمة.