الرعاية الصحية: الهيئة تمتلك 321 منشآة صحية مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تمتلك 321 منشآة صحية ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة تم نقلها من وزارة الصحة والسكان، وجهتها التابعة بعد إتمام تطويرها.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن هيئة الرعاية الصحية لديها 157 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة وفقًا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك فضلًا عن مستشفى معتمد دوليًا JCI مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد أول مستشفى أخضر في مصر تحصل على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وتسجيل هيئة الرعاية الصحية كأول عضو مصري بالشبكة.

ولفت السبكي، إلى زيادة عدد المنشآت الصحية بواقع 161 منشآة تم ضمها خلال العام الماضي، ومشيرًا إلى الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة بنسبة 100%، والمستشفيات بنسبة 80%، مما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وأداء الخدمات بصورة أكثر كفاءة ودقة وسرعة، وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي.