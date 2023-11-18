اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس العراقى يؤكد ضرور وقف انتهاكات القانون الدولى بحق سكان غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 06:05 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرور وقف انتهاكات القانون الدولى بحق سكان غزة عبد اللطيف جمال رشيد
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شدد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات للقانون الدولى والإنسانى التى يتعرض لها سكان غزة". 
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم /السبت، رئيس وزراء الفاتيكان السيد بيترو باولين، حيث تم بحث التطورات السياسية الدولية ومدى تأثيرها على الاستقرار العالمى.
 
وأكد رشيد - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على ما يربط العراق والفاتيكان من علاقات ودية تاريخية، خاصة مع الدور المحورى للعراق فى الحوار بين الأديان نظرا لكونه ملتقى الديانات التى فق كلها على احترام الإنسان وكرامته وإشاعة ثقافة وقيم السلام".
 
وأثنى الرئيس العراقي، على ما يتخذه البابا فرنسيس من مواقف إيجابية تجاه العراق وقضاياه المصيرية، مشيراً إلى ما يحظى به بابا الفاتيكان من احترام وتقدير لدى المجتمع العراقي؛ الأمر الذى بدا جليا فى الترحيب الكبير الذى وجده قداسته فى الزيارة التى قام بها إلى العراق مؤخراً.
 
كما تطرق إلى أولويات رئاسة الجمهورية فى الحفاظ على حقوق المكونات والأقليات واحترام الأديان وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل عبر الحوار والتعامل مع الاختلافات فى إطار الدستور والقانون وحقوق المكونات.
 
من جانبه أعرب بيترو باولين عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع العراق؛ سيما فى ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا إلى حرص الفاتيكان على استمرار التنسيق مع العراق على كافة المستويات".
 
وأكد أن الفاتيكان تشجع المكونات فى العراق، خاصة المسيحيين على التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية العراقية والسلطات فى حل القضايا والمسائل التى تواجههم.
 






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