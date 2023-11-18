الرئيس السيسى يشدد على ضرورة تنفيذ قرارى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.