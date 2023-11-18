اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

السبت، 18 نوفمبر 2023 01:07 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.
 
 
 






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