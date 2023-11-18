الخارجية الروسية تستدعى القائم بالأعمال التشيكى احتجاجا على عقوبات فرضتها براغ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /السبت/، أنها استدعت القائم بالأعمال التشيكى جيرى سيستيكي؛ للاحتجاج على العقوبات التى فرضتها براغ على شركة مملوكة لموسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة أنه تم تسليم القائم بالأعمال فى السفارة التشيكى فى موسكو مذكرة احتجاج على العقوبات التى فرضتها براغ على شركة روسية تديرها الدولة.

وتابع البيان أن "الدبلوماسى استمع إلى احتجاج قوى ردا على القانون التشريعى الذى أصدرته الحكومة التشيكية فى 15 نوفمبر والذى يضع مؤسسة إدارة الممتلكات فى الخارج، التابعة للدولة الفيدرالية الروسية فى قائمة العقوبات الوطنية التشيكية، وتقوم بتجميد جميع أصول المؤسسة وتحظر إدارة واستخدام الممتلكات العقارية الفيدرالية فى جمهورية التشيك. وقد تم إخطاره بشدة بعدم مقبولية هذا التعسف القانونى".

وشددت الوزارة على أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة، بما فى ذلك الخطوات الانتقامية ضد الأصول العقارية التشيكية فى روسيا، لحماية مصالحها المشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية التشيكية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت لديها إلى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكى نقلاً عن مسؤول فى وزارة الخارجية لم تذكر اسمه: "يمكننا أن نؤكد أن القائم بالأعمال المؤقت لدينا قد تمت دعوته إلى وزارة الخارجية الروسية. ولن تعلق الدبلوماسية التشيكية على تفاصيل ومحتوى المحادثات".

وفى 15 نوفمبر، فرضت التشيك عقوبات على شركة Goszagransobstvennost الروسية. وتدير الشركة، المدرجة فى المديرية الإدارية للرئيس الروسي، العديد من العقارات المملوكة لروسيا فى جمهورية التشيك، والتى تم تجميدها نتيجة العقوبات.