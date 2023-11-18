الجيش التايلاندى: عودة 41 مواطنا إلى البلاد بعد حصارهم شمالى ميانمار

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أعلن الجيش التايلاندى عودة 41 مواطننًا إلى البلاد كانوا محاصرين شمالى ميانمار، وسط تصاعد القتال بين القوات التابعة للمجلس العسكرى والجماعات العرقية المسلحة ذات الأقلية بالقرب من الحدود الصينية.

وأوضح الجيش - فى بيان أوردته "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إنه تم نقل المواطنين من ولاية "شان" شرقى ميانمار إلى البلاد عبر المعبر الحدودى بين مدينتى "تاشيليك" فى الولاية وماى ساى شمالى تايلاند، من خلال التنسيق بين السلطات التايلاندية وجيش ميانمار.



وأشار الجيش إلى أن السلطات التايلاندية تعمل على ترحيل ما لا يقل عن 264 تايلانديًا آخرين محاصرين بالقرب من مدينة "لاوكاي" فى الجزء الشمالى من ولاية "شان" شرقى ميانمار.



وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا فى جميع أنحاء ميانمار، حيث إن الحكومة العسكرية - التى استولت على السلطة خلال انقلاب حدث فى عام 2021 - تخوض هجومًا منسقًا يشنه تحالف من ثلاث جماعات عرقية ذات أقلية بالإضافة إلى مقاتلين داعمين للديمقراطية.