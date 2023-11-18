التنمية المحلية: تنسيق كامل مع الأرصاد الجوية والمحافظات استعدادا للأمطار

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقًا بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مع هيئة الأرصاد والمحافظات، مشيرا إلى أنه من المتوقع هطول كميات من الأمطار خلال الأيام القادمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "هناك استعدادات في شبكة الطوارئ والسلامة، وخلال الشهر الماضي، كان هناك ربط واصطفاف للمعدات الخاصة بموسم الأمطار".

وقال: "تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية مع عدد من الجهات داخل وزارة التنمية بخصوص هذا الشأن، وهناك ربط على مستوى المحافظات بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء".

وتابع: "تم المرور على أعمدة الإنارة، والتأكيد على عدم المرور تحت اللوحات الإعلانية الكبيرة والمباني المتقادمة".