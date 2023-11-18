التنمية الصناعية تبحث مع "تصديري مواد البناء" زيادة صادرات الرخام والجرانيت

كتب - إسلام سعيد

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد كلًا من المجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس وليد جمال الدين وغرفة صناعة مواد البناء برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد بمقر الهيئة لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء وتذليل التحديات التى تواجه الصناع وقد حضر الاجتماع اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وادارة المناطق الصناعية، والمهندس سيد اباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة، والدكتور محمود الشامي مستشار رئيس الهيئة، والجيولوجى محمد صلاح.

وقالت ناهد يوسف إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذي يعد من القطاعات الاستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

وأوضحت القائم بأعمال رئيس الهيئة، أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التى تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها، كما تم مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.