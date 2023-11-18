الاحتلال يفجر منزلا ويدمر طرقا في مخيم بلاطة شرق نابلس

وكالات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا ودمرت طرقا داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وفجرت منزلا في منطقة السوق، الأمر الذي أدى لتضرره بشكل كامل، وتضرر عدد من المنازل المجاورة له بشكل جزئي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، دمرت عدة طرق داخلية وجرفت والحقت أضرارا مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت الليلة الماضية من خلال طائرة مسيرة، مقر حركة فتح القديم في مخيم بلاطة، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان وإصابة اثنين آخرين.