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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة: لا توجد إمكانية لإرسال خبرائنا إلى مستشفى "الشفاء" فى غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:00 ص
الأمم المتحدة: لا توجد إمكانية لإرسال خبرائنا إلى مستشفى "الشفاء" فى غزة الأمم المتحدة - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" فى غزة من أجل تقييم الوضع هناك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الجمعة: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".

وتابع: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".

وأكد دوجاريك أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء الماضى، متهما حركة "حماس" باستخدام المستشفى للأغراض العسكرية.

بدورها، نفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها.







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