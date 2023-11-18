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إيلون ماسك يُقاضى وسائل إعلام بسبب شعارات مؤيدة للنازية.. اعرف الحكاية

السبت، 18 نوفمبر 2023 11:15 م
إيلون ماسك يُقاضى وسائل إعلام بسبب شعارات مؤيدة للنازية.. اعرف الحكاية ايلون ماسك
كتب آسر أحمد

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قرر رجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب منصة x "تويتر"، رفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام عالمية، نسبت في تقاريرها وجود منشورات مؤيدة للنازية بجوار منشورات ترويجية للمنصة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مالك منصة تويتر، قرر رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة بحثية ادعت العثور على إعلانات لمنصة تويتر، تعمل لمناهضة السامية وتؤيد الشعارات النازية، والتى تتزامن مع وقف كبار المعلنين الأنفاق والترويج عبر المنصة.

وسبق وأوقفت يوم الجمعة، شركات Disney وWarner Bros. Discovery وComcast/NBCUniversal وLionsgate وParamount Global إعلاناتها مؤقتًا على X،. بالإضافة إلي شركة Apple أيضًا التي قامت بتعليق الإنفاق الإعلاني على X، وفقًا لتقرير Axios، واستشهد العديد من المعلنين على موقع X بتأييد ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع لنظرية المؤامرة القائلة بأن اليهود "يروجون للكراهية ضد البيض" بسبب سحب إعلاناتهم.

 

 







ايلون ماسك

تويتر

منصة تويتر

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