إدانة أمريكيين اثنين خرقا العقوبات بالتعاملات مع النفط الإيرانى

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة اثنين من المواطنين الأمريكيين، متهمين بشراء النفط الإيراني لغرض بيعه للصين في خرق واضح للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وجاء في بيان لوزارة العدل، إن المواطنين جينيو وانغ ودانييل لين من ولاية تكساس أدينا بتهمة "التآمر لغرض تبييض الأموال" من خلال التعاملات مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

