أوكرانيا: تسجيل 67 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 67 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 37 غارة جوية ونفذت 41 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأوضح البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت عشر غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.