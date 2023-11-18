أهالى قرية سنور ببنى سويف ينظمون مؤتمرًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية سنور التابعة لمركز بني سويف، حضور جماهيري كبير من أهالي القرية، للمشاركة فى مؤتمر الجماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما قدمه من إنجازات.