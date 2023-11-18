أهالى قرية سنور ببنى سويف ينظمون مؤتمرًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

شهدت قرية سنور التابعة لمركز بني سويف، حضور جماهيري كبير من أهالي القرية، للمشاركة فى مؤتمر الجماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما قدمه من إنجازات.
نظم الموتمر كبار رجال القرية، وبدأ بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا علي شهداء فلسطين.
وأكد الحضور أن مساندة ودعم الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة هو واجب وطني لتكملة مسيرة التنمية والنجاح التي شهدتها جميع محافظات الجمهورية.
أهالى قرية سنور
جانب من اللقاء
مؤتمر أهالى قرية سنور ببنى سويف
مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي ببنى سويف
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