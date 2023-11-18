أمين المجلس النرويجى للاجئين: هروب 200 ألف شخص من السودان لتدمير منازلهم

كتب ـ محمود راغب - فاطمة محفوظ - تصوير أحمد معروف

قال جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن أكثر من 200 ألف شخص هربوا من السودان نتيجة تدمير منازلهم وأكثر من 6 ملايين نازح داخل السودان بسبب ما تشهده من أحداث.

وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، خلال مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، أنه رغم كل ذلك هناك بصيص أمل فى أن منظمات المجتمع المدنى السودانى استطاعوا أن يتكاتفوا لمواجهة هذه الأزمة.

وتابع: نحن هنا لمساعدتكم وتقديم كل العون لكم وعلينا أن نؤمن تماما أن الحضارات القديمة والعتيقة سوف تعود مرة أخرى على أيديكم والدعم الإنسانى سيكون أداة لا غنى عنها وكذلك منظمات المجتمع المدنى ستكون حجرا لإعادة بناء السودان، وعلينا أن ندرك الآن أن الأشخاص المسلحين يجب أن ينتبهوا للموقف، يحصلون على أسلحتهم من الخارج فى الوقت الذى نحاول أن نرفع العناء عن أهل السودان.

وأكمل: ما نحن بحاجة إليه أن ينتبه المجتمع الدولى، فعليه أن يبذل الكثير من الجهد حتى يتم وضع حد لبحار الدم والعمل على دعم قوات السلام والعمل الإنسانى ودعم منظمات المجتمع المدنى التى ترغب فى بناء البلد .

وأضاف: لا بد من وضع حد للمعاناة السودانية من خلال عمليات وتحرك جاد بتقديم كل الدعم للسودانيين والحث على توفير الحماية للمدنيين، لافتا إلى أن ما يحدث فى غزة من الناحية الأخرى انتهاك للقانون الدولى وأيضا ما يحدث فى السودان يعد انتهاكا آخر للقانون الدولى.

وأوضح: علينا أن نحشد الموارد ومزيد من التمويل من كل المنظمات المعنية بالعمل الإنسانى من أجل مساعدة السودان فنحن بحاجة أن نعمل يدا بيد وفق مبادئ إنسانية، وأؤكد أننا نساعد ولم نختار أى اتجاه سياسية فنحن هنا للشعب فنحن نعمل باستقلالية.

ويشارك في المؤتمر عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين بالإضافة إلي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.

ويشهد المؤتمر إلقاء كلمات لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ووزير التعاون الدولي النرويجي ومندوبة أمريكا بالأمم المتحدة.

المؤتمر سيعمل خلال ثلاثة أيام على استعراض الأوضاع الإنسانية في السودان، ونقاش القضايا التفصيلية المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، وهي الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الإنساني في السودان.

ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة، بينها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة “علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.