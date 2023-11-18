أعراض وأسباب الإصابة بسرطان المهبل

كتبت رانيا عامر

سرطان المهبل من أنواع السرطان النادرة، ويظهر فى الخلايا المبطنة للمهبل ويمثل 1 إلى 2٪ فقط من حالات الإصابة، ويوضح التقرير التالي أسباب الإصابة وأعراض المرض، وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أعراض الإصابة بسرطان المهبل وأشار التقرير إلى أن هناك تشابهًا فى الأعراض الأولية لسرطان المهبل مع بعض الأمراض الأخرى، وأحيانًا ما تكون تلك الأعراض خفية فى بداية الإصابة، ولكن هناك علامات تظهر مع مرور الوقت تدل على الإصابة، ومنها: - النزيف المهبلى غير المبرر. - ظهور الإفرازات غير المعتاد. - الرغبة المتكررة للتبول المصاحبة للألم. - الإمساك. - عدم الراحة والشعور بألم في الحوض.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور فيناي بهاتيا، رئيس المختبر المرجعي الوطني للبيولوجيا، أن نشأة سرطان المهبل تكمن في تغيرات الحمض النووى داخل خلايا المهبل، حيث تتلقى الخلايا السليمة بعض الإشارات من الحمض النووي الخاص بها لتنمو وتتكاثر بمعدل طبيعي وتموت في وقت محدد، فبتالى تنحرف الخلايا السرطانية عن هذا المعيار، وتتكاثر بسرعة وتفلت من عملية موت الخلايا الطبيعية، ولذا تشكل هذه الخلايا الأورام السرطانية في المهبل.

كما أضاف أن هناك مجموعة من العوامل المسببة في زيادة خطر الإصابة بسرطان المهبل من بينها التدخين، وعدوى فيروس الورم الحليمى البشري (HPV)، ولكت الاكتشاف المبكر للإصابة يعزز نجاح العلاج، وذلك عن طريق أجراء الفحوصات الطبية المنتظمة واليقظة بشأن الأعراض السابق ذكرها.