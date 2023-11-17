92 جامعة تضم 3.3 مليون طالب.. كيف نجحت الدولة فى النهوض بالتعليم العالى

كتب محمد صبحى

وضعت الدولة استراتيجية لل تعليم العالي والبحث العلمي ارتكزت على تدشين برامج جديدة تقوم على مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر انطلاقا من أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع.

وارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 92 جامعة تضم 3.3 مليون طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.

ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2013 - 2014 إلى 28جامعة حتى يونيو 2023، كما ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة في عام 2014-2013 إلى 47 جامعة حتى يونيو 2023 بواقع 20 جامعة أهلية و 27 جامعة خاصة.

كما تمكنت الدولة المصرية من إنشاء 7 أفرع لجامعات أجنبية، وإنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

فيما ارتفع عدد الكليات إلى 494 كلية حكومية، و310 كليات خاصة وأهلية، و196 معهدًا عاليا، كما تم استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا.