وكيل معهد الأورام: مرضى السرطان أكثر عرضه لحدوث مقاومة للمضادات الحيوية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عماد عبيد أستاذ أورام الأطفال وأورام الدم ووكيل المعهد القومى للأورام ، إن هناك مقاومة للمضادات الحيوية لدى مرضى السرطان بسبب ضعف مناعتهم، مضيفا، إنه عند ارتفاع درجة الحرارة فان المرضى قد يتعرضون للعدوى نتيجة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأضاف، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، إن مريض الأورام وأمراض الدم يكون أكثر عرضه للعدوى، نتيجة للأورام ونتيجة للعلاج لأن مناعتهم ضعيفة، وهم أكثر عرضه للميكروبات العنيدة، ويحتاجون إلى مضادات للفطريات والبكتيريا مع تحديد نوع الميكروب، موضحا، إن هؤلاء المرضى فى حاجة إلى مضادات للفطريات من أنواع معينة ولفترة محددة لأن مريض السرطان يتعرض بشكل خاص لمقاومة الميكروبات نظرا لضعف جهاز المناعة لديه.

يذكر، إن منظمة الصحة العالمية، ستحتفل بالأسبوع العالمى لمقاومة المضادات الحيوية فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى، وقالت المنظمة، تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تبدي البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات استجابةً للأدوية المضادة للميكروبات، ونتيجة لمقاومة الأدوية، تصبح المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعباً أو مستحيلاً، وهو ما يزيد مخاطر انتشار الأمراض وشدة المرض والوفاة.

وأضافت المنظمة، أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات هو حملة عالمية للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهما، وتعزيز أفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة في نهج الصحة الواحدة للحد من ظهور أشكال العدوى المقاومة للأدوية ومحاصرة انتشارها.