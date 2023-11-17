وزارة الإسكان: وفد حكومى يابانى يزور العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية

كتب ـ أحمد حسن

استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وشركة "ديلويت" الممثل المصري للمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.

وفي مستهل الزيارة، تم استقبال الوفد الياباني بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعرض فيديو توضيحي يشمل جميع المشروعات، وفرص الاستثمار المتاحة بالمدينة، والمخطط العام لها، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد خليل، والمهندس نادر زعتر، نائبى رئيس الجهاز، ومسئولى المشروعات.

وناقش ممثلو الحكومة اليابانية، مع مسئولي جهاز العلمين الجديدة، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، تمهيداً لعرضها على المستثمرين والشركات اليابانية، وخاصة فى مجالات النقل والطرق وإدارة منظومة المياه ( معالجة الصرف الصحي - تحلية مياه البحر – وغيرها). ثم قام وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة البنية الأساسية باليابان، ومرافقوهم، بجولة تفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الصناعية.

وأشاد أعضاء الوفد الياباني، بحجم الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، والفرص الاستثمارية الواعدة بها، كما أشادوا بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.

وفي ختام الجولة، تقدم الوفد الياباني، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.

جدير بالذكر، أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم حوالي 15 برجاً يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة.

كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.