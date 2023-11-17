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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 بيتا من بيوت الله منها مسجدان صيانة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 بيتا من بيوت الله منها مسجدان صيانة مسجد جديد
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 325 مسجدًا منها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 ملايين جنيه.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول
 
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار 
 
مديرية أوقاف بني سويف
8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا
 
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو
 
مديرية أوقاف مطروح
12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا
 
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط






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