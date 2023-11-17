هجوم حكومى على نتنياهو بسبب إدخال الوقود إلى قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن قرر الأخير السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة طالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير تركيبة حكومة الحرب بعد قرار السماح إدخال الوقود لقطاع غزة.

وأظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن غالبية الإسرائيليين لا تريد بنيامين نتنياهو، الذي بدأت الأصوات تتعالى الأصوات المطالبة بعزله من منصبه، حتى في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 42.