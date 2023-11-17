اليوم السابع
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هجوم حكومى على نتنياهو بسبب إدخال الوقود إلى قطاع غزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:45 م
هجوم حكومى على نتنياهو بسبب إدخال الوقود إلى قطاع غزة نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الإذاعة العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن قرر الأخير السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة طالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير تركيبة حكومة الحرب بعد قرار السماح إدخال الوقود لقطاع غزة.

وأظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن غالبية الإسرائيليين لا تريد بنيامين نتنياهو، الذي بدأت الأصوات تتعالى الأصوات المطالبة بعزله من منصبه، حتى في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 42.

ونشرت نتائج الاستطلاع صحيفة "معاريف" بالتعاون مع مركز "لازار" للأبحاث.
 
وعندما سئل المشاركون بشأن أيهما أفضل لرئاسة الحكومة، نتنياهو أم الوزير بحكومة الحرب، بيني غانتس، كانت النتائج على النحو التالي: بيني جانتس 50 %. - نتنياهو 29 % فقط. - أجاب 21 % بأنهم لا يعرفون.
 
وأظهر الاستطلاع تراجع حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو إلى 17 مقعدا في الكنيست (البرلمان) بعد أن كان 18 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

 







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