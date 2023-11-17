اليوم السابع
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نقابة الأطباء: أكثر من 200 شهيد من أفراد الأطقم الطبية فى غزة حتى الآن

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:53 ص
نقابة الأطباء: أكثر من 200 شهيد من أفراد الأطقم الطبية فى غزة حتى الآن نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن أعداد الشهداء بين أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض فى غزة، وصل إلى نحو 200 فرد جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن حياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.

وأضاف عبد الحى، أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات، موجها التحية لجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.

وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية، مؤكدا على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.







نقابة الاطباء

مستشفيات غزة

اطباء غزة

الوضع الصحى فى غزة



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