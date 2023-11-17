اليوم السابع
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مصر للطيران تنقل 3 منتخبات دولية للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:40 م
مصر للطيران تنقل 3 منتخبات دولية للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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سيرت شركة مصر للطيران 3 رحلات خاصة لنقل كل من المنتخب المصري ومنتخب أستراليا ومنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
 
وأقلعت الرحلة الخاصة رقم MS3988 بطراز بوينج B787-900 Dreamliner متجهة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار ميلبورن بأستراليا لنقل بعثة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في رحلة تستغرق نحو 16 ساعة متجهة مباشرة إلي مطار الكويت الدولي للمشاركة في  تصفيات كأس أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
 
كما سيرت مصر للطيران الرحلة الخاصة رقم MS3085 بطراز بوينج B737-800 من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لنقل بعثة المنتخب الكونغولي عبر مطار القاهرة إلى مطار بني غازي لملاقاة منتخب السودان في المباراة المقامة بدولة ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
 
وتنقل مصر للطيران اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم علي متن الرحلة الخاصة رقم MS3914 بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A320neo من مطار القاهرة الدولي إلي مطار روبرتس بدولة ليبيريا للقاء منتخب سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
 
وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل هذه الرحلات بما يتناسب مع جداول المبارايات وتوفير كافة سبل الراحة ومتطلبات المنتخبات مما يعكس ثقة اتحادات الكرة والأجهزة الفنية والإدارية في هذه الدول في اختيار مصر للطيران ناقلًا لمنتخباتها الوطنية المشاركة في المحافل والبطولات الدولية.
 
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