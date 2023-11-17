مصرع وإصابة 16 شخصا في حادثين منفصلين بالهند

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أعلنت الشرطة الهندية، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر سقوط سيارة اليوم الجمعة في واد ضيق على أحد الطرق السريعة في مقاطعة "ناينيتال" بولاية "أتراخند".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الشرطة أن الحادث وقع عندما حاولت السيارة تفادي دراجة نارية قادمة من الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم على الفور في حين توفي الاثنان الآخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

كما أعلنت الشرطة الهندية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم إثر اصطدام شاحنة صهريج بسيارة بالقرب من مدينة "دارابورام" في مقاطعة "تيروبور" بولاية "تاميل نادو".

ولفتت إلى أن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة تنقل النفط من مقاطعة "كويمباتور" على طريق دارابورام - بالاني، بينما كانت السيارة متجهة إلى مدينة "بالاني".