ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها رسائل مثل “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة” وارتدون ملابس سوداء وأقنعة لإخفاء هوياتهم.

وقال منظم الاحتجاجات إن المتظاهرين يريدون العدالة.

وتم إغلاق مدخل الجسر على جانب مونتريال بالمقاعد وطاولات التنزه قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل"، وهتفت المجموعة أيضا "أوقفوا الحصار على غزة الآن".

وأعيد فتح الجسر حوالي الساعة 8:20 صباحًا بعد انتهاء الاحتجاج، وفقا للسلطات في مقاطة كيبيك.