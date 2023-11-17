مؤسس "انطلاق": قدمنا خدمات لـ20 شركة وصندوق استثمار بقيم سوقية تصل لمليار دولار

كتب هانى الحوتى

أعرب محمد إيهاب، أحد مؤسسي شركة انطلاق، عن سعادته باختياره وزملائه عمر رزق، ومنة الله زغلول، بقائمة "فوربس" للشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، مضيفًا أن هذا الاختيار جاء نتيجة لجهود شركة انطلاق في دعم نشر ريادة الأعمال في الجامعات، وعقد شراكات مع منتدى شباب الأعمال، ووحدة دعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، إضافة إلى الاستثمار وتقديم الاستشارات الفنية والتدريبية للشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وجذب صناديق استثمار عالمية ومؤسسات تمويل دولية لتمويل هذه الفئة من الشركات.

قال "إيهاب"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركة انطلاق قدمت خدماتها لـ20 شركة وصندوق استثمار بقيم سوقية تصل إلى مليار دولار، مقسمة بين 75% شركات محلية و25% شركات أجنبية، تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية، وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصحة، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الزراعة، مضيفًا كما نعمل على عقد شراكات مع 35 شركة في 7 دول بالمنطقة أبرزها مصر، والمغرب، والبحرين، وجنوب أفريقيا، لتقديم خدمات لريادة الأعمال ودمج فئات اجتماعية مختلفة.

أشار محمد إيهاب، إلى عزم شركة انطلاق إعداد تقرير عن الشركات الناشئة في مصر يصدر دوريًا كل 6 شهور يتضمن كل المعلومات عن قطاع الشركات الناشئة في مصر على أن يضم 8 محاور أبرزها، الشمول المالي والاجتماعي، مدى تأثير القطاع الخاص، مدى تأثير المؤسسات الدولية، سهولة مناخ الأعمال، السياسات والتشريعات، سهولة تبادل الأموال، ومدى ضخ صناديق الاستثمار تمويلات للشركات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار لتشجيع الشركات الناشئة في مصر.