كيف تتعامل وزارة الرى مع شكاوى المواطنين؟

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تتابع موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة ، فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، و على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وفى التقرير التالى نتعرف على الية متابعة وزارة الرى لشكاوى المواطنين:

1- تتلقى الوزارة الشكاوى وتقوم بتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

2- مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

2- نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر اكتوبر 2023 بلغت 96.50% .

3- انتهت الوزارة من بحث ودراسة 1090 شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر اكتوبر 2023 .

4- وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة المنيا لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعة الشبكة ، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة بالمعاينة على الطبيعة وإزالة كافة المخلفات حسما للشكوى .

5- وجهت أجهزة الري المعنية بمحافظة سوهاج بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر أهالي قرية الرينة من إرتفاع منسوب مياه الري ، حيث تم المعاينة بمعرفة إدارة ري سوهاج ، وتبين ان الشكوي تقع على ترعه الجناين وتم غلق تخفيض المناسيب وحسم الشكوى .

6- وجهت أجهزه الري فى محافظة الوادي الجديد بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من عطل محطة رفع بئر القصر القبلي ، حيث تم توفير موتور غاطس جديد للبئر، والبئر يعمل بحالة جيدة .

7- فى محافظة كفر الشيخ وجهت اجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر الأهالي بمركز بيلا من تراكم القمامة بمصرف الغربية الرئيسى المار بالقرية ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف كفر الشيخ بالمعاينة وإصدار أمر تطهير للمصرف وحسم الشكوى في حينه .

8- محافظة القليوبية وجهت أجهزة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من وجود القمامة بترعة الوسطانية بالعمار الكبري ، حيث تم معاينة موقع الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لري القليوبية ، وتم تطهير الترعة وحسم الشكوي .