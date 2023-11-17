كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته.. فيديو

ووفقا لقناة قناة "TVR" التلفزيونية المحلية، أن الرئيسة البالغة 41 عاما، دعت ضيفها لنزهة معها في باحة مقرها الإداري بالعاصمة تشيسيناو، وأثناءها ظهر كلبها المعروف باسم كودروك، فاقتربت منه وداعبته وهو منبطح على الأرض، وفجأة اقترب الضيف النمساوي ليداعب "كودروك" أيضا، إلا أن "أفضل صديق للإنسان" ظن العكس، فعاجله بعضة مشهودة على مرأى من الحرس الرئاسي والمرافقين، فأسرع موظفون وأبعدوا كودروك واحتجزوه.