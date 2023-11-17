"قوات عمر القاسم" تسقط مسيّرة إسرائيلية فى حى الزيتون شرق مدينة غزة

وكالات

أكدت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية "قوات الشهيد عمر القاسم" أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها فى حى الزيتون شرق مدينة غزة.

وأعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم"، في وقت سابق، أنها "اشتبكت مع القوات الإسرائيلية جنوب غرب غزة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون".

وأكدت "كتائب القسام" بالضفة الغربية، في وقت سابق، مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاستعداد لمعركة طويلة "إذا أرادت إسرائيل ذلك، مشيرا إلى أن "المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات".

هذا وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ41، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن القوات الإسرائيلية حولت مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمعت عشرات الجثامين في المستشفى ونقلتها إلى جهة مجهولة.