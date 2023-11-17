قبل cop28.. مصر تستعد لإعلان مركز التميز للتكيف والمرونة للقارة السمراء

كتبت منال العيسوى

قبل قليل من إطلاق فعاليات قمة المناخ بالإمارات، وبعد إعلان تولى مصر الرئاسة الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، هذا الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 2023-2025، تبدأ مصر الإعداد لتوقيع اتفاقية مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" لاستضافة مركز التميز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، من أجل تكليل جهود التعاون المشترك في هذا الشأن من مؤتمر المناخ COP27 وحتى مؤتمر المناخ القادم COP28، بما يساعد على الخروج بنتائج تنفيذية من أجل مصلحة القارة، حيث إن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمركز خلال مؤتمر المناخ COP28 ، أمر مهم لتقديم مخرج تنفيذي للقارة الأفريقية خلاله.

خلال هذا التقرير نرصد مدى أهمية هذا المركز بالنسبة لمصر والقارة السمراء.

1- تأتى أهمية اعلان مركز التكيف والمرونة لتغير المناخ القارة، ضمن اليات التطلع للوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ المقبل cop28، الذي يساعد على تحديد هدف واضح للتكيف بشكل كمي وقابل للقياس.

2- تعد أهمية مركز التميز للتكيف والمرونة لمصر والقارة انطلاقا لاعتبار التكيف أولوية قصوي لها، بما يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات التكيف على أرض الواقع.

3- يكلل هذا المركز خطوات سعي مصر الدائم لاتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال منذ اتفاق باريس في 2015.

4- يعتبر مركز التمييز والتكيف احد أوجة العمل مع الأشقاء الأفارقة لتحديد احتياجات ومتطلبات القارة الافريقية.

5- مركز التمييز والتكيف أيضا هو استكمال لجهود مصر بعد رئاستها لمجلس وزراء البيئة الأفارقة " امسن"، الذى أثمرعن تقديم مبادرتين هامتين تعبران عن القارة الإفريقية ويظهرها بصوت واحد، وهما "المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة " و"المبادرة الإفريقية للتكيف.

جدير بالذكر أن المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة منذ نشأتها في 2015، تسير بخطى جيدة، وجذب الدول المتقدمة لوضع التمويلات والتكنولوجيا والخبرات بما يلبى احتياجات القارة، مصر استضافت مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الأفريقية، وقدمت أجندة للتكيف وآلية لتفعيل إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف واستضافة وحدتها بالقاهرة، والتركيز على ضرورة الوصول لهدف عالمي للتكيف خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.