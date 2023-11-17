غلق جزئى بشارع السودان فى اتجاه كوبرى فيصل لمدة يوم وتحويلات مرورية

كتبت مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئى بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبرى فيصل، وذلك لمدة يوم واحد فقط، ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/11/17 وحتى السـاعة 4 صباح يوم السبت الموافق 2023/11/18، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث، واستكمالاً لأعمال إنشاء كوبرى مشاة خاص بالمحطة أعلى شارع السودان تحديدًا أمام معهد البحوث الزراعية، حيث تقوم الشركة المنفذة بتركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة بالموقع المشار إليه.

من جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع (6 حارات مرورية) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (100 متر).



أما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالى:

1- حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه.

2- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (100 متر) حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة ومنطقة الغلق، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام.