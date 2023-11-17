"علامات ورموز تأمينية".. اعرف شكل بطاقة الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

تعد بطاقة اقتراع الناخبين، من أهم الأوراق التى تهتم بإعدادها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، في العملية الانتخابية، والتي بدأت في طباعة ما يزيد من 67 مليون نسخة للناخبين علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد أن انتهت الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابى، دون تقدم أي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه.

كما انتهت الفترة التي حددتها أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، من خلال الموقع الإلكتروني www.elections.eg.

تحتوي بطاقة الاقتراع التي سيدلي فيها الناخبين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، على علامات ورموز تأمينية لضمان عدم التلاعب فيها، والمتضمنة ترتيب وأسماء المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية، حيث يأتي المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، في الترتيب رقم واحد ببطاقة الاقتراع، يليه في المركز الثاني المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، بينما يأتي في الترتيب الثالث المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، والرابع هو المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

واستقرت "الوطنية للانتخابات" على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، وتقوم الهيئة بطباعة الأوراق الانتخابية عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح في الانتخابات الرئاسة أو التنازلات لتأكد من أسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم التعديل فيها بعد الطبع، بالإضافة البدء في طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.