عشرات النواب الديمقراطيين بالكونجرس يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار بغزة

كتبت : نهال أبو السعود

وقع عشرات المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي على رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب شبكة ان بي سي، جاء في الرسالة التي وقعها النواب ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك، وبيتي ماكولوم من مينيسوتا، ومارك بوكان من ويسكونسن و21 آخرين، أن المشرعين يشعرون بالقلق إزاء الحرب المكثفة في غزة.

وجاء في الرسالة: "لا سيما الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومخاوفنا من أنه بدون وقف فوري للأعمال العدائية وإقامة وقف إطلاق نار ثنائي قوي، فإن هذه الحرب ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

وكتب الديمقراطيون: "نكتب إليكم لحثكم على توضيح أهدافكم الاستراتيجية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة نحن نفهم أن الإدارة لديها مخاوف جدية فيما يتعلق بأهداف وعواقب هجوم بري واسع النطاق، ونحن نحثكم على الضغط على هذه القضية مباشرة."

وجاءت رسالتهم في الوقت الذي وسعت فيه إسرائيل هجومها البري في غزة حيث شنت قوات الاحتلال غارة على مستشفى الشفاء، المستشفى الرئيسي في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه "عملية مستهدفة" ضد فصائل المقاومة.

وفي استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز، قال حوالي 68% من المشاركين أنهم يتفقون مع عبارة "يجب على إسرائيل أن تدعو الى وقف اطلاق النار وتحاول التفاوض لحل الأزمة"

ولم يرد البيت الأبيض على الطلب، ويذكر أنه يوم الثلاثاء، وقع 500 موظف في إدارة بايدن على رسالة مماثلة، يدعون الإدارة الامريكية إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وقال ماكولوم في بيان إنه "من المزعج للغاية أن نرى الأطفال يواصلون تحمل الخسائر الفادحة لهذه الحرب".

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث مؤخرًا، في حين وافق ما يقرب من 70% من الديمقراطيين على أداء بايدن الوظيفي بشكل عام، بينما انخفض الرقم الى 50% فقط فيما يتعلق بتعامله مع الصراع في غزة.