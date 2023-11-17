اليوم السابع
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ضبط 37 قضية مخدرات خلال حملات أمنية ببشتيل فى الجيزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:41 م
ضبط 37 قضية مخدرات خلال حملات أمنية ببشتيل فى الجيزة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بمنطقة بشتيل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون .
 
أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (37 قضية بإجمالى 37 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش ، الهيروين ، الأيس" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة – 3 فرد خرطوش).
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (6 حكم جناية – 128 حكم جزئى – 21 حكم مستأنف – 30 حكم غرامة – 28 مخالفة). 
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
 
 
 
 






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