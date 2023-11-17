ضبط المتهم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك لسرقة المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، ادعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الائتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً.