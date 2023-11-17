اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:40 م
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ضبط المتهم بالتعدى على شقيقين فى دار السلام بسبب خلافات قديمة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:10 م
ضبط المتهم بالتعدى على شقيقين فى دار السلام بسبب خلافات قديمة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.
 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن  متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
 






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