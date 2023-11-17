اليوم السابع
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ضبط المتهم باستغلال الأطفال في التسول ببولاق أبو العلا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:26 م
ضبط المتهم باستغلال الأطفال في التسول ببولاق أبو العلا حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 






التسول

استغلال الاطفال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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