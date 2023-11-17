اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:48 م
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 10.4%

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:14 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 10.4% البورصة
كتب ـ هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 10.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 6.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.7%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.6%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.5%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%.
 
كما صعد قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، 1.3%، 1.2%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، 0.2%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.123 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 324.2 مليار جنيه إلى 331.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.






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