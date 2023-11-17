شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين فى حى الزيتون بغزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استشهد عدد من الفلسطينيين وسقط عشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

كما استشهاد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكثفت قوات الاحتلال اليوم الجمعة قصفها خاصة بالمدفعية على مدن وأحياء القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ 42 يوما.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان بالملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيراً إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.