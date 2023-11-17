وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - "أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت فجر اليوم بتنفيذ عدوان جوي من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفة بعض المناطق فى محيط مدينة دمشق ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وشددت الوزارة على أن سوريا تؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وأن جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الإبادة التي تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني ماهي إلا نتيجة لعجز أجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات التي تلزم (إسرائيل) بوقف المجزرة التي ترتكبها في قطاع غزة.

وحذرت سوريا، في ختام البيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلى من التمادي في اعتداءاتها على أراضيها، مؤكدة حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعزمها على استعادة الجولان العربي السوري المحتل كاملاً حتى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وبكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.